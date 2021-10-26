В Бикине местный житель ударил топором пьяного знакомого

В Бикине вынесли приговор 37-летнему мужчине Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бикине вынесли приговор 37-летнему мужчине. Он ударил знакомого обухом топора.

Весной этого года к мужчине пришел его приятель. Он был в нетрезвом виде. Хозяину дома это не понравилось, потому что мужчина мог разбудить спящего ребенка. Он попросил пьяного знакомого уйти, но просьба была проигнорирована.

Тогда хозяин жилья ударил незваного гостя обухом топора. Пьяный товарищ получил закрытую черепно-мозговую травму.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия. Он осужден по части второй статье 111 УК РФ.

Бикинская городская прокуратура поддержала государственное обвинение. Сам мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

- Суд учёл наличие ряда смягчающих обстоятельств, а также противоправное поведение пьяного знакомого, явившегося поводом для преступления, и назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно, - рассказали в надзорном ведомстве.