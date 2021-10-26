Пробки в Хабаровске: загружены Волочаевская, Шевчука и Слободская

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию в краевой столице на 6 баллов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровские пробки ежедневно образуются по одним и тем же улицам.

Пробка в сторону улицы Павла Морозова уже не вызывает удивления у хабаровчан. Правда, тем, кто спешит домой и вынужден ехать этим маршрутом, придется стоять от Пионерской, затем еще и на Шевчука.

Ежедневно заторы преследуют жителей Хабаровска, которые едут домой по Краснореченской. Здесь пробка, как обычно, в двух направлениях: от развязки в сторону улицу 65-летия Победы и с улицы Волочаевской в сторону развязки.

Сильно загружен участок дороги на Слободской. Пробка начинается от развилки и заканчивается на пересечении с Волочаевской. На пересечении с этой же улицей заканчивается затор, который образовался по Лейтенанта Орлова, которая также встала и по направлению к Дикопольцева.