Ребенок выпал из окна в Хабаровске

В Хабаровске из окна выпал пятилетний ребенок Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровске из окна выпал пятилетний ребенок. Происшествие произошло днем по адресу Петра Комарова, 2. В УМВД России по Хабаровску подтвердили факт несчастного случая.

Предполагается, что мальчик выпал, облокотившись на москитную сетку, которая не выдержала вес ребенка. По предварительной информации, после падения с третьего этажа, пятилетнего малыша увезли на скорой. Родители уехали вместе с ребенком.

- Пока мы не можем рассказать о ситуации подробнее. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - уточнили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.