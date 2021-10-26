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Происшествия26 октября 2021 11:50

Ребенок выпал из окна в Хабаровске

По предварительной информации, пятилетнего малыша увезли на скорой
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске из окна выпал пятилетний ребенок

В Хабаровске из окна выпал пятилетний ребенок

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровске из окна выпал пятилетний ребенок. Происшествие произошло днем по адресу Петра Комарова, 2. В УМВД России по Хабаровску подтвердили факт несчастного случая.

Предполагается, что мальчик выпал, облокотившись на москитную сетку, которая не выдержала вес ребенка. По предварительной информации, после падения с третьего этажа, пятилетнего малыша увезли на скорой. Родители уехали вместе с ребенком.

- Пока мы не можем рассказать о ситуации подробнее. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - уточнили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.