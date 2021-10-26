Погода в Хабаровске 27 октября 2021: небольшой дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 октября в Хабаровске днем температура воздуха поднимется до +12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +5. Ожидается небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра составит 6-11 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края также синоптики прогнозируют незначительные осадки. В светлое время суток ожидается от +10 до +15 градусов. Ночью - от 0 до +5. Скорость юго-западного ветра составит до 11 метров в секунду.

В центральных районах также пройдут дожди. В течение дня столбики термометров покажут от +8 до +14 градусов. Ночью похолодает: от -4 до +3 градусов. Ветер южный и юго-западный будет дуть со скоростью 2-10 метров в секунду.

На севере региона днем ожидается от -4 до +11 градусов. Ночью - от -4 до +3. Ветер северный и северо-западный будет дуть со скоростью от 3 до 11 метров в секунду.

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