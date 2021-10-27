Еще у 371 жителя Хабаровского края выявлен коронавирус
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 371 человека. Об этом сообщили в минздраве региона.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 161, в Комсомольске - 67, в Николаевском районе - 32, в Хабаровском - 24, в Солнечном и Бикинском - 19, в Вяземском и Лазо - 16.
- Выздоровели 274 жителя края, 58 находятся в тяжелом состоянии, 37 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2292 койки для ковид-больных. Свободны 346.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 92 123 случая коронавируса;
85 075 человек выздоровело;
6156 находятся на лечении (1946 в стационаре, амбулаторно 4210);
Скончались 892 человека.
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