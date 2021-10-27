Из-за тумана не могут вылететь самолеты по маршруту Сахалин-Хабаровск. Фото: стоп-кадр видео аэропорта «Южно-Сахалинск»

Густой туман окутал Сахалин и стал причиной задержки авиарейсов на полуострове. В частности, не смог вовремя вылететь самолет до Хабаровска. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло.

— Густой туман второй день влияет на график движения воздушных судов, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Проблемы с вылетом возникли у самолетов до Хабаровска, Владивостока, Москвы, Новосибирска и нескольких рейсов по территории региона. также была перенесена посадка воздушного судна из Москвы. Самолет из Новосибирска отправили на запасной аэродром в Хабаровск.

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