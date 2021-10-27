Пассажир автобуса в Хабаровске сломал нос Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске пострадал пассажир автобуса №29. Мужчина упал, когда тот тронулся с места.

Как сообщили в ГИБДД города, инцидент произошел около десяти часов утра в районе дома №9 на улице Калинина.

В результате падения 48-летний мужчина сломал нос. На место происшествия прибыла бригада врачей и оказала ему помощь. Госпитализация не потребовалась.

В ГИБДД отметили, что водитель автобуса имеет большой опыт управления транспортом, за рулем он с 2006 года. В момент ДТП мужчина был трезв.

Владельцем автобуса является МУП «Хабаровская ГЭТ».

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