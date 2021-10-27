В Хабаровском крае выросла заболеваемость COVID-19 у детей

Сейчас на лечении находятся 18 детей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае все чаще дети болеют COVID-19. Однако у них болезнь протекает не так, как у взрослых. В первые волны дети и подростки переносили вирус бессимптомно. С появлением нового штамма, коронавирус у этой возрастной группы стал протекать иначе.

Родители путают коронавирусную инфекцию с кишечной из-за схожих симптомов. Как поясняют медики, у детей во время болезни COVID-19 все чаще встречаются такие симптомы как рвота и нарушение стула. Кашель, сыпь, насморк и затруднение дыхания тоже встречаются часто. Однако у детей, в отличие от взрослых, реже наблюдается отсутствие вкуса и обоняния.

- Тяжелые болезни дети переносят легче, чем взрослые. И коронавирус не исключение. Все чаще выявляются пневмонии, но они легкие. Все дети живы и достаточно быстро выздоравливают. Дефицита коек нет, - рассказала Елена Ульянова, заместитель главного врача по педиатрии детской краевой клинической больницы им. А.К. Пиотровича.

Сейчас на лечении находятся 18 детей. Как пояснили в пресс-службе правительства края, в детской краевой больнице им. А.В. Пиотровича 55 коек, из них 15 реанимационных. За текущий год лечение получили 137 детей.