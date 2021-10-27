В Хабаровском крае увеличились объемы добычи золота, меди и олова

Предприятия Хабаровского края вышли на плановую мощность Фото: компания «Полиметалл»

В этом году в Хабаровском крае добыли почти 19 тонн золота. Это на 1,5% больше, чем в прошлом году.

- На предприятии «Золото Керби» возобновились работы, которые приходилось приостановить в прошлом году из-за вируса. На данный момент добыто уже более 292 килограммов россыпного золота. Это сказалось и на общих объемах добычи. Предприятия вышли на плановую мощность, - сказал Александр Леонтьев, исполняющий обязанности министра природных ресурсов края.

В регионе успешно добывают и олово. ПАО «Русолово» за девять месяцев текущего года выпустило 2,08 тысячи тонн олова в концентрате. Это на 12,8% больше результата прошлого года. Также в крае выросло производство меди. АО «Оловянная рудная компания» увеличила производство этого металла в концентрате до 242,5 тонны. Это превышает результат прошлого года на 63%.

- Налоговые платежи в краевой бюджет от горнодобывающей отрасли за девять месяцев текущего года составили более 7,2 миллиарда рублей. Это на 24,4% больше, чем в 2020 году, - рассказали в пресс-службе правительства края.