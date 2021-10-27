Жители Хабаровского края активно пользуются льготными жилищными кредитами

Жителям края предоставили восемь тысяч льготных кредитов на жилье общей суммой 28 млрд рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают реализацию льготных ипотечных программ. Жители региона могут получить жилищные кредиты с государственной поддержкой при оформлении ипотеки.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, в первой половине текущего года в рамках жилищных кредитов выдано около 12,5 тысячи займов на общую сумму 39,8 миллиарда рублей, что составляет 150,4% от уровня прошлого года. Количество займов по льготным программам за этот же период возросло в четыре раза. Жителям края предоставили восемь тысяч льготных кредитов на жилье общей суммой 28 миллиардов рублей.

- Наиболее востребована ипотечная программа «Дальневосточная ипотека». На сегодняшний день ею воспользовались 3,8 тысячи молодых семей и получателей «дальневосточного гектара». По ставке до 2% годовых оформлены кредиты на сумму 14,8 миллиарда рублей, - рассказал Дмитрий Пугачев, заместитель министра экономического развития края.

Также он отметил, что оформить такую ипотеку теперь смогут и жители Эльбана, и Чегдомына. На средства льготного кредита теперь возможно приобретение и строительство индивидуального дома через договоры с застройщиками.

- На аппаратном совещании краевого правительства губернатор Михаил Дегтярев поручил выстроить работу с банками по аккредитации застройщиков, а также выработать механизм поэтапного финансирования строительства жилья, - добавил Дмитрий Пугачев.

Решается вопрос о повышении возраста участников «Дальневосточной ипотеки» до 44 лет. Правительство Хабаровского края вынесло такое предложение на рассмотрение президента РФ и Минвостокразвития России.

Вторая по популярности ипотечная программа - «Льготная ипотека» под 6,5-7% годовых. Получить ее можно до 1 июля следующего года. На данный момент жители края получили 2,1 тысячи кредитов на сумму 6,9 миллиарда рублей. На эти средства возможно и строительство частного дома.

Семьи с детьми, рожденными после 1 января 2018 года, активно пользуются «Семейной ипотекой». По этой программе кредит оформляется по ставке до 6% на срок до 30 лет. Как сообщают в пресс-службе правительства края, «Семейную ипотеку» уже получили две тысячи жителей. Общая сумма оформленных кредитов - 6,3 миллиарда рублей.