Недалеко от Магадана зафиксировано землетрясение

Днем 27 октября произошло землетрясение в Охотском море Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 27 октября произошло землетрясение в Охотском море. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 222 километрах от Магадана.

- Зафиксировано землетрясение магнитудой 5.4 балла. Эпицентр находился на глубине 10 километров. Колебание земной поверхности наблюдалось в 14:42 по местному времени, - сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Один из ближайших населенных пунктов от эпицентра землетрясения - Магадан. По предварительной информации, в городе подземные толчки не чувствовались.

Напомним, за текущий год это не первое землетрясение на Дальнем Востоке. Подземные толчки были замечены в июне в Хабаровском крае. Тогда сейсмологами два дня подряд фиксировались колебания земной поверхности близ поселка Многовершинный. В первый день магнитуда землетрясения составила 3.5, во второй - 4.8 балла.