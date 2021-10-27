Пробки в Хабаровске: стоит переулок Трубный, улицы Калараша и Ленина

Жители Хабаровска вынуждены проводить вечер, сидя в машине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки продолжают мучить хабаровчан. Вечерами в будние дни дороги сильно загружены. Жители Хабаровска вынуждены проводить вечер, сидя в машине.

Из-за ремонтных работ, которые проводятся по улице Павла Морозова, пробка в том направлении начинается еще на Пионерской и продолжается на Шевчука.

В среду вечером придется постоять и тем, чей путь домой проложен через Трубный переулок. Там затор начинается от пересечения с улицей Олега Кошевого и продолжается при повороте на Волочаевскую.

Большой затор традиционно образовался и по улице Лейтенанта Орлова. Там пробка также продолжается на перекрестке с Волочаевской, на которой тоже придется долго постоять. Много машин по направлению к развязке с Краснореченской.

Тем, кто планирует ехать по улице Калараша, тоже придется потратить свое время на пробку. Она начинается от пересечения с улицей Королева и заканчивается также на перекрестке с Краснореченской.

Запарина традиционно стоит от пересечения с Гамарника до улицы Ленина, где, к сожалению, тоже образовался затор. Он длится от поворота с Волочаевской до пересечения с улицей Калинина.

Пробка на переулке Дзержинского начинается от перекрестка с Уссурийской улицей и заканчивается на пересечении с Гамарника. А вот на улице Некрасова хабаровчане вынуждены стоять от развилки до перекрестка с Серышева.