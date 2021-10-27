«Пошла вон!»: в Хабаровске таксист устроил перепалку с пассажиркой из-за «закипевшей машины»

Женщина сняла ссору на видео. Фото: reporter.khv

В Хабаровске водитель одного из такси отказался везти клиентку до места назначения, обосновывав это тем, что «машина закипела». При этом со слов пассажирки с автомобилем все было нормально. Таксист объявил, что заказ отменен и попросил покинуть салон автомобиля.

Возмущенная хабаровчанка сняла инцидент на видео и обратилась в службу поддержки такси через приложение. На видео слышно, как таксист говорит женщине: «Пошла вон!».

- Ужасный сервис! Как оказалось, водитель за выставленную сумму передумал везти меня до пункта назначения и посчитал корректным известить меня об этом таким странным способом. При этом машина никаких признаков поломки не подавала, - пожаловалась женщина в соцсетях.

В службе поддержки женщине ответили очень быстро.

- Благодаря вам водителя уже проверяют мои коллеги, которые борются с такими фокусами. Если что, то можем с ним и распрощаться. Простите, что вовремя не уследили и подвели вас. Такое поведение водителя, конечно, никуда не годиться. Если продолжит грубить, заказы больше не получит, - ответили в службе поддержки такси.

В знак примирения за предоставленные неудобства хабаровчанке предложили промокод на 100 рублей. Однако женщину возмутило то, что служба такси продолжила сотрудничать с этим водителем, несмотря на инцидент.

«Комсомолка» обратилась за уточнением информации в службу поддержки, однако на момент публикации служба конкретного ответа не дала.