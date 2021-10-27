Хабаровчане остались без липовой "Шанели"

За текущий год в Хабаровске таможенники изъяли 7188 единиц контрафактной продукции Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

За текущий год в Хабаровске таможенники изъяли 7188 единиц контрафактной продукции.

В числе задержанных товаров духи, детские игрушки, верхняя одежда, спортивная одежда, обувь и другое. Как пояснили в Дальневосточном таможенном управлении, некоторые вещи представляют собой подделку на такие известные бренды как Lego, Chanel, Burberry, Apple.

- Мероприятия по выявлению контрафактной продукции проводились как при декларировании ввозимых товаров, пересылке в международных почтовых отправлениях, так и после выпуска товаров совместно с сотрудниками Управления Роспотребнадзора и УМВД по Хабаровскому краю, - рассказала Ольга Кочкина, начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Дальневосточного таможенного управления.

Таким образом, предотвращен ущерб потенциальным покупателям контрафактной продукции на сумму более двух миллионов рублей.

- Административные дела в таких ситуациях возбуждаются чаще всего по части первой статьи 14.10 – «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», а также по статье 7.12 – «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав» административного кодекса, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.