В Хабаровском крае остались 355 свободных мест в палатах для больных ковидом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 375 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Больше всего заболевших выявлено в Комсомольске - 145, в Солнечном районе - 43, в Комсомольском - 39, в Ульчском - 31, в Нанайском - 29, в Хабаровске - 26, в Амурском районе -23, в Верхнебуреинском - 20, в Хабаровском - 15. На остальной территории региона зафиксированы единичные случаи инфицирования.

- Выздоровел 271 житель края, 52 находятся в тяжелом состоянии, 34 подключены к аппаратам ИВЛ. Один скончался, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2292 койки для ковид-больных. Свободны 355.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 92 498 случая коронавируса;

85 346 человек выздоровело;

6259 находятся на лечении (1937 в стационаре, амбулаторно 4322);

Скончались 893 человека.

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