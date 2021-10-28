В Хабаровском крае остались 355 свободных мест в палатах для больных ковидом
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 375 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.
Больше всего заболевших выявлено в Комсомольске - 145, в Солнечном районе - 43, в Комсомольском - 39, в Ульчском - 31, в Нанайском - 29, в Хабаровске - 26, в Амурском районе -23, в Верхнебуреинском - 20, в Хабаровском - 15. На остальной территории региона зафиксированы единичные случаи инфицирования.
- Выздоровел 271 житель края, 52 находятся в тяжелом состоянии, 34 подключены к аппаратам ИВЛ. Один скончался, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2292 койки для ковид-больных. Свободны 355.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 92 498 случая коронавируса;
85 346 человек выздоровело;
6259 находятся на лечении (1937 в стационаре, амбулаторно 4322);
Скончались 893 человека.
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