Погода в Хабаровске 28 октября 2021: возможны небольшие осадки
Фото: Петр МОЛОТОВ
В Хабаровском крае вновь холодает. 28 октября в столице региона днем температура воздуха поднимется только до +10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -1. Возможен небольшой дождь. Скорость северного ветра составит 5-11 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.
На юге края также синоптики прогнозируют незначительные осадки. В светлое время суток ожидается от +8 до +13 градусов. Ночью - от -3 до +52 Скорость северо-западного ветра составит до 12 метров в секунду.
В центральных районах возможны небольшие осадки. В течение дня столбики термометров покажут от +5 до +12 градусов. Ночью похолодает: от -7 до +6 градусов. Ветер северный и северо-западный будет дуть со скоростью 3-12 метров в секунду. В Совгаванском и Ванинском районах местами прогнозируются порывы до 20 метров.
На севере региона днем ожидается от -3 до +11 градусов. Ночью - от -12 до +2. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью от 3 до 14 метров в секунду. Местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
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