«Хабаровский край переплатил по кредитам из-за процентов свыше 225 миллионов» - Счетная палата

Хабаровский край переплатил по кредитам из-за процентов 225 миллионов — Счетная палата Фото: Данила СТАРКОВ

Счетная палата проверила размеры и установила причины многомиллионных долгов Хабаровского края и Магаданской области. Эксперты пришли к выводу, что несмотря на наличие бюджетных средств, на выполнение ряда задач брались кредиты, что повлекло за собой выплату больших процентов.

Общая сумма процентных платежей составляет от 5,5 миллиона рублей в Магаданской области до 225,9 миллиона рублей в Хабаровском крае. При этом у последнего на банковские кредиты приходится около 65% госдолга региона. Магаданская область, наоборот, стала на 38% реже обращаться в банки.

Если говорить о размерах госдолга, то долг Магаданской области вырос на 8,1%, Хабаровского края - на 51,8% в сравнении с периодом 2017-2019 годов, когда наблюдалось общее снижение в этом направлении.

Оценив это, в регуляторе пришли к выводу, что оптимальным решением проблемы в данной ситуации станет введение ограничений по кредитам.

- Дополнительных расходов возможно избежать в случае нормативного закрепления ограничений на осуществление субъектом РФ коммерческих заимствований при наличии значительных остатков средств на едином счете бюджета субъекта РФ, - говорится в сообщении о результатах проверки.

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