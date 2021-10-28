Хабаровский адвокат с подельниками хотел «кинуть» страховую на 5,4 миллиона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске пойдет под суд вместе с двумя своими знакомыми местный адвокат. В списке уголовных статей, которые вменяются обвиняемым, заведомо ложный донос, покушение на мошенничество и дача взятки, сообщили в региональном Следкоме.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в 2019 году мужчины решили заявить в страховую компанию, что у одного из них угнали застрахованный «Лексус». А чтобы все прошло гладко, адвокат обратился к знакомому полицейскому и попросил его помочь с оформлением подложных документов. Естественно, не за бесплатно. Уговор был таков: заговорщики передают 300 тысяч ему на руки, а он уже распределяет их между коллегам, которые помогут возбудить уголовное дело.

— Сотрудник полиции, к которому мужчины обратились для реализации своих преступных намерений, сообщил о данном факте в УФСБ России по Хабаровскому краю. По уголовному делу проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий, результаты которых позволили предъявить мужчинам обвинение в совершении инкриминируемых преступлений,— пояснили в СУСК по Хабаровском краю и ЕАО.

В прокуратуре позицию следствия поддержали и передали дело на рассмотрение в суд.

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