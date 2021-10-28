Контрабанда на 3,2 миллиарда: из Хабаровского края в Китай незаконно отправили огромное количество древесины
Фото: Хабаровская таможня
В Хабаровском крае выявлена одна из крупнейших за всю историю контрабандная поставка древесины в Китай. На протяжение четырех лет две местных компании поставляли лес за рубеж, поддельные документы и скрывая реальные объемы. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.
— Компании предоставляли в таможню подложные документы с заниженной таможенной стоимостью древесины. В результате деятельности организованной преступной группы предметом контрабанды стали более 708 тысяч кубометров лесоматериалов, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Во время обыска из офисов фирм изъяли документы, ноутбуки и сотовые телефоны, содержащие информацию о деятельности компаний.
Хабаровской таможней возбуждено пять уголовных дел. Подозреваемым грозит до 12 лет колонии.
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