В Хабаровске иномарка сбила студента колледжа Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске на улице Ворошилова иномарка сбила подростка. 16-летний студент колледжа водного транспорта и промышленности попал под колеса авто, когда шел вдоль дороги. О случившемся сообщили в городском ГИБДД.

Инцидент произошел 27 октября около двух часов дня в районе дома №43, когда парень возвращался с занятий домой.

— Женщина-водитель иномарки допустила наезд на пешехода двигавшегося навстречу транспортного средства справа по ходу движения автомобиля. У пострадавшего ушиб мягких тканей головы. Он был осмотрен врачами больницы. Лечение будет проходить амбулаторно,— сообщили в ведомстве.

В медицинское учреждение молодой человек обратился самостоятельно. В ГИБДД отметили, что на парне была одежда со светоотражателями.

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