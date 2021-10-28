В Хабаровске иномарка сбила студента колледжа
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске на улице Ворошилова иномарка сбила подростка. 16-летний студент колледжа водного транспорта и промышленности попал под колеса авто, когда шел вдоль дороги. О случившемся сообщили в городском ГИБДД.
Инцидент произошел 27 октября около двух часов дня в районе дома №43, когда парень возвращался с занятий домой.
— Женщина-водитель иномарки допустила наезд на пешехода двигавшегося навстречу транспортного средства справа по ходу движения автомобиля. У пострадавшего ушиб мягких тканей головы. Он был осмотрен врачами больницы. Лечение будет проходить амбулаторно,— сообщили в ведомстве.
В медицинское учреждение молодой человек обратился самостоятельно. В ГИБДД отметили, что на парне была одежда со светоотражателями.
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