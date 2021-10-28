Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 октября 2021 7:07

Последний «наперсточник» предстанет перед судом в Хабаровском крае

Участник ОПГ скрывался от следствия 10 лет
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Последний «наперсточник» предстанет перед судом в Хабаровском крае

Последний «наперсточник» предстанет перед судом в Хабаровском крае

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске в скором времени перед судом предстанет последний член банды, которая обкрадывала жителей города, играя с ними в «наперстки», сообщили в прокуратуре региона.

— Один из них на оживленной улице крутил три небольших стаканчика и разыгрывал заинтересованных граждан. Другие выполняли роли случайных игроков и наблюдателей за процессом игры, а также возможным появлением правоохранительных органов, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Всех членов группировки поймали довольно быстро, но одному постоянно удавалось скрываться. И все же через 10 лет он был пойман. Сейчас мужчине грозит до 10 лет по статье «мошенничество, совершенное организованной группой».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.