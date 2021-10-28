Фантазия без границ: жительницу Комсомольска «развели» по совершенно новой схеме Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Комсомольске-на-Амуре местная пенсионерка стала жертвой аферистов. Она и подумать не могла, что ее одурачили мошенники, ведь про тот метод «развода», с которым ей пришлось столкнуться,она никогда не слышала. Когда опомнилась, поняла, что набрала кредитов и отправила преступникам больше полумиллиона рублей.

Как сообщили в краевой полиции, женщине позвонил некий мужчина, сказал, что работает в органах и предупредил: ее квартиру хотят продать преступники. Подделали ее подпись и вот-вот дорогая сердцу недвижимость уплывет в руки аферистов. Поэтому действовать надо безотлагательно. Добавил, что женщина скоро позвонят из банка и нужно четко следовать инструкциям.

Обеспокоенная 71-летняя пенсионерка и подумать не могла в тот момент, что попалась на удочку. Как и сказал «полицейский», вскоре позвонила девушка из банка.

- Незнакомка убедила пенсионерку оформить кредит и перевести полученные денежные средства на указанный номер, что потерпевшая и сделала. Однако лжесотрудница банка сообщила заявительнице, что переведенной суммы денег не достаточно. Тогда пенсионерка по указаниям аферистки получила в различных финансовых учреждениях еще два потребительских займа и перевела на указанные номера телефонов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Хабаровского края.

Следом позвонил некий мужчина и сказал: или бабушка заплатит еще 45 тысяч, млм своих денег она не увидит. И добавил, что в полицию лучше не звонить. Только тогда пенсионерка поняла, какая беда с ней приключилась.

- Сумма ущерба составила свыше 633 тысяч рублей. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших противоправное деяние. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, - добавили в полиции.

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