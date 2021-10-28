Пенсионерам Хабаровского края на самоизоляции доставлять продукты будут волонтеры Фото: Правительство Хабаровского края

Пенсионеры Хабаровского края из-за четвертой волны коронавируса в Хабаровском крае должны отправиться на самоизоляцию. Чтобы поддержать пожилых людей в этот период, в регионе вновь стартует волонтерская акция взаимопомощи #МыВместе. Добровольцы будут помогать жителям старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию,сообщили в правительстве региона.

– Механизм оказания помощи тщательно отработан. Участники добровольного движения соблюдают все правила санитарной безопасности, – сообщила начальник Краевого волонтерского центра Диана Кузнецова.

На сегодняшний день в акции принимают участие 166 волонтеров. Они уже совершили около 1100 выездов. Муниципальные штабы работают в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Николаевском, им. Полины Осипенко, Солнечном, Ульчском и Хабаровском районах.

КОНКРЕТНО

В том случае, если вам нужна помощь для доставки на дом товаров первой необходимости и нерецептурных лекарств, необходимо оставить заявку по номеру регионального штаба 8 (4212) 32-30-70 или круглосуточной федеральной горячей линии акции #МыВместе 8 (800) 200-34-11.

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