В труднодоступные районы Хабаровского края доставят 80 тысяч экспресс-тестов на COVID-19

В Хабаровском крае бушует четвертая волна коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае закупят 80 тысяч экспресс-тестов на COVID-19. Это стало необходимо из-за роста заболеваемости коронавирусом.

- Я распорядился выделить из резервного фонда Хабаровского края деньги на приобретение экспресс-тестов. В первую очередь, их доставят в отдаленные труднодоступные населенные пункты. Это поможет активно выявлять заболевших и незамедлительно начинать лечение, - сообщил в своем телеграм-канале глава региона Михаил Дегтярев.

Напомним, губернатор края Михаил Дегтярев перешел на «удаленку». В его близком окружении подтвердился случай заболевания COVID-19.

Как сообщают специалисты, в крае и в целом в стране сейчас бушует четвертая волна коронавируса: заболеваемость в регионе растет с каждым днем. На данный момент, в тяжелом состоянии находятся свыше полусотни пациентов. В палатах для больных ковидом осталось всего 355 свободных мест.