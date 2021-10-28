Хабаровчанин сделал предложение возлюбленной во время хоккейного матча

Во время хоккейного матча хабаровчанин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Фото: скриншот из видео

На хоккейном матче 26 октября встретились команды хабаровского «Амура» и московского «ЦСКА». Напряженная игра – не единственное, что запомнится с того дня болельщикам. Прямо на арене, во время хоккейного матча, хабаровчанин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Для этого мужчина надел костюм Бархата - талисмана хабаровских Тигров.

- Немного милоты в ленту. А вам, Александр и Анастасия, большого семейного счастья, - поздравили жениха и невесту в официальном аккаунте ХК «Амур» в соцсетях.

Парень и девушка вместе работают тренерами в одном из фитнес-клубов Хабаровска.

- Я не ожидала предложения на хоккее. Это было очень эмоционально и круто, - поделилась впечатлениями Анастасия в личном аккаунте в соцсетях.