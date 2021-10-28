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Общество28 октября 2021 8:40

Хабаровчанин сделал предложение возлюбленной во время хоккейного матча

Девушка не ожидала, что под костюмом плюшевого медведя скрывается ее молодой человек
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Во время хоккейного матча хабаровчанин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Фото: скриншот из видео

Во время хоккейного матча хабаровчанин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Фото: скриншот из видео

На хоккейном матче 26 октября встретились команды хабаровского «Амура» и московского «ЦСКА». Напряженная игра – не единственное, что запомнится с того дня болельщикам. Прямо на арене, во время хоккейного матча, хабаровчанин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Для этого мужчина надел костюм Бархата - талисмана хабаровских Тигров.

- Немного милоты в ленту. А вам, Александр и Анастасия, большого семейного счастья, - поздравили жениха и невесту в официальном аккаунте ХК «Амур» в соцсетях.

Парень и девушка вместе работают тренерами в одном из фитнес-клубов Хабаровска.

Хабаровчанин сделал предложение возлюбленной во время хоккейного матча
Источник: @hcamur.

- Я не ожидала предложения на хоккее. Это было очень эмоционально и круто, - поделилась впечатлениями Анастасия в личном аккаунте в соцсетях.