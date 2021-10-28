В Хабаровском крае выбрали Уполномоченного по правам человека

В Хабаровском крае на второй срок избрали Уполномоченного по правам человека Фото: аппарат Уполномоченного по правам человека

В Хабаровском крае на второй срок избрали Уполномоченного по правам человека. Игорь Чесницкий останется на этой должности.

Такое решение приняли депутаты на внеочередном заседании Законодательной думы Хабаровского края. На официальном собрании Игоря Чесницкого представил первый вице-губернатор края Александр Никитин. Он отметил большой вклад омбудсмена в защиту прав и свобод жителей региона.

Перед голосованием Игорь Чесницкий рассказал парламентариям об итогах пятилетней работы и поделился планами на следующий срок.

Как сообщают в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам человека, за пять лет омбудсмену поступило более 14 тысяч обращений с общим количеством заявителей более 18 тысяч человек. Большинству из них удалось помочь в защите и восстановлении нарушенных прав. Остальным обратившимся даны бесплатные юридические консультации или же оказана правовая помощь в подготовке процессуальных документов.

- Для оказания помощи жителям края всегда использовались все возможности независимо от того, касалась проблема многих людей или затрагивала интересы только одного конкретного человека, - отметил Игорь Чесницкий.

Омбудсмен также рассказал, что в муниципальных районах края планируется создание приемных и назначение общественных помощников Уполномоченного. Также будут вестись совместные личные приемы с государственными органами и органами местного самоуправления. Кроме этого, планируется укрепить взаимодействие с краевым судейским сообществом, а также сотрудничество с экспертным и научным сообществами в различных отраслях права. Дальнейшее развитие получит правотворческая деятельность.