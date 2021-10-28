Пробки в Хабаровске: стоят Оборонная, Запарина и Шевчука

Сервис Яндекс.Пробки оценивает дорожную ситуацию на семь баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске снова пробки. Хабаровчане вынуждены часами добираться домой.

От Пионерской образовались пробки в обоих направлениях. Большой затор через улицу Шевчука медленно движется в сторону Павла Морозова, где не прекращаются ремонтные работы. В противоположном направлении, пробка по Пионерской заканчивается на пересечении с улицей Ленина, где хабаровчане тоже стоят в обоих направлениях движения.

Также, пробка традиционно образовалась по улице 65-летия Победы. Она продолжается на развязке с Краснореченской. В сторону этой же развязки большой затор образовался и по улице Волочаевской.

Хабаровчанам придется постоять и на Оборонной. Пробка начинается на пересечении с Ремесленной и заканчивается на перекрестке с Краснореченской.

Пробка на Запарина начинается на питомнике имени Шуранова и продолжается до перекрестка с Ленина.