Километр дороги на проспекте 60-летия Октября отремонтировали в Хабаровске

В Хабаровске ремонтируют проспект 60-летия Октября Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске ремонтируют проспект 60-летия Октября. Ремонт осуществляется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В работу взят отрезок дороги в 3,3 километра: от улицы Аэродромной до Суворова. Первый километр трассы уже почти отремонтировали: выполнены замена основания и укладка новой дорожной одежды. Сейчас подрядчик занимается выемкой пучинистого основания на отрезке магистрали по направлению в южную часть города. Из-за этого движение доступно только по одной полосе.

- Подрядчик будет работать до наступления сильных холодов. К зиме вторую полосу откроют, но верхний слой дороги будет сделан из утрамбованной асфальтовой крошки, - отметил Дмитрий Чеверда, начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства края.

Также он пояснил, что работы ведутся с августа этого года. Закончить ремонт планируют к 1 августа 2022 года.

- На объект выделено 270 миллионов рублей. В этом году проведут работы на 70 миллионов. Верхний слой покрытия дороги выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается повышенной износостойкостью. Качество производства работ проверяют на всех этапах, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Строительство контролируют сотрудники Росавтодора - они делают вырубки асфальта для проверки в лаборатории.

Как сообщают в пресс-службе краевой администрации, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Хабаровске будет отремонтировано 83 объекта улично-дорожной сети протяженностью почти 60 километров. На 71 улице работы уже завершены. В следующем году планируется заменить асфальт на улицах Новая, Слободская, Фурманова, Репина и других.