Хабаровчанке-сироте решат вопрос с жильем после 14 лет ожидания

Сирота из Хабаровска поделилась своей проблемой с губернатором онлайн Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровчанка Галина Комогорцева - выпускница 2006 года из хабаровского детского дома №1 столкнулась со сложностями при покупке квартиры. Для этого в минЖКХ края сироте предложили воспользоваться сертификатом по соцвыплате. Галина собирает пакет документов, но беспокоится, что сроки поиска жилья ограничены, и она потеряет свою очередь.

Об этой проблеме девушка рассказала в диалоге с Михаилом Дегтяревым, губернатором Хабаровского края. Своей очереди она ожидает уже 14 лет. Теперь ситуация должна поменяться в лучшую сторону.

- Ваше право на жилье гарантировано Конституцией, мы вам обязательно поможем. Рекомендую вам оба варианта: продолжать самой поиски удобной квартиры, а министерство ЖКХ попрошу оказать содействие в подборе подходящего жилья, несмотря на то, что документы еще не поданы в ведомство, - ответил Михаил Дегтярев.

Дарий Тюрин, министр ЖХК Хабаровского края, также отреагировал на проблему.

- Официально документы заявительницы еще не прибыли, но наши специалисты уже связывались с Галиной. Одна из приобретенных нами квартир находится в том микрорайоне, который устраивает хабаровчанку. Что касается сроков: если в течение полугода после положительного решения комиссии жилье не будет оформлено, то возможность сохраняется и в следующий период, - сообщил Дарий Тюрин.

В сентябре этого года по инициативе Михаила Дегтярева возрастной порог на получения сертификата на покупку жилья сиротами снизили с 25 до 23 лет. Кроме того, уже четыре банка в крае принимают сертификат в качестве первоначального взноса за ипотеку при покупке жилья большей стоимости, чем положенная соцвыплата.

Напомним, программа дальневосточной ипотеки распространится и на вторичное жилье в 34 моногородах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Ранее программа распространялась только на новостройки. Нововведение поможет 2,6 тысячи семей улучшить свои жилищные условия.