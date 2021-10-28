Погода в Хабаровске 29 октября 2021: без осадков Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Хабаровске в последние дни октября стоит довольно комфортная погода: дожди стихли, а воздух наполнен приятной осенней теплотой. 29 октября в столице региона днем температура поднимется только до +13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -3. Скорость юго-западного ветра составит 5-10 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края также синоптики не прогнозируют осадков. В светлое время суток ожидается от +11 до +16 градусов. Ночью - от -4 до +1. Скорость юго-западного ветра составит до 12 метров в секунду.

В центральных районах возможны небольшие осадки. В течение дня столбики термометров покажут от +8 до +15 градусов. Ночью похолодает: от -8 до +4 градусов. Ветер преимущественно южных направлений будет дуть со скоростью 4-11 метров в секунду.

На севере региона днем ожидается от -2 до +13 градусов. Ночью - от -6 до +1. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью от 4 до 14 метров в секунду.

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