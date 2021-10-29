Число жертв коронавируса в Хабаровском крае близится к девяти сотням
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 389 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.
Больше всего заболевших выявлено в Комсомольске - 143, в Николаевском районе - 99, в Амурском - 34, в Вяземском -29, в Верхнебуреинском - 13, в Хабаровске - 12, в Комсомольском и Нанайском районах - 11, в Аяно-Майском - 10. На остальной территории региона зафиксированы единичные случаи инфицирования.
- Выздоровели 282 жителя края, 49 находятся в тяжелом состоянии, 33 подключены к аппаратам ИВЛ. Пятеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2277 койки для ковид-больных. Свободны 299.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 92 879 случаев коронавируса;
85 628 человек выздоровело;
635 находятся на лечении (1978 в стационаре, амбулаторно 4375);
Скончались 898 человек.
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