Зарядись здоровьем в лаборатории «ЮНИЛАБ». Фото: «ЮНИЛАБ».

Можно сдать анализы на самые важные показатели работы организма со скидкой 37%.

За один визит — 15 важных показателей, диагностирующих более 100 заболеваний! А стоимость программы в период акции от 2700 рублей вместо 4300 руб.

Комплексная программа «ЮНИ-15» — это тщательно подобранный комплекс, который поможет:

- оценить состояние органов и систем организма — печени, почек и мочевыводящих путей, щитовидной железы;

- выявить риски развития атеросклероза сосудов и его осложнений, анемии, дефицит витаминов Д и В12;

- обнаружить признаки системного воспаления.

Исследования, которые входят в комплексную программу ЮНИ-15:

Витамин D (25-ОН-D-общий)

Витамин В12

Ферритин

Холестерин

Триглицериды

С-реактивный белок

Тиреотропный гормон

Мочевая кислота

Мочевина

Альбумин

Креатинин

АЛТ (Аланинаминотрансфераза)

Липопротеины высокой и низкой плотности

ГГТ (Гамма-глютамилтранспептидаза)

Расшифровать полученные результаты комплексной программы ЮНИ-15 помогут врачи-консультанты «ЮНИЛАБ» по телефону горячей линии 8 800 555 55 69. Услуга по интерпретации результатов предоставляется БЕСПЛАТНО.

В акции принимают участие медицинские кабинеты ЮНИЛАБ в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Благовещенск, Лучегорск, Биробиджан, Петропавловск-Камчатский, Елизово, Магадан. А это значит, что сдать анализы можно рядом с домом или работой. В удобное для вас время, а результат получить по электронной почте.

Подробности на сайте www.unilab.su и в Медицинских кабинетах ЮНИЛАБ.

@unilaboratori

Сроки акции до 31 декабря 2021 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.