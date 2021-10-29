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Здоровье29 октября 2021 4:49

На лечение ковида и других болезней Хабаровский край получит 500 миллионов

Кроме того из резервного фонда региона выделят средства на приобретение дополнительно 80 тысячи тестов на коронавирус
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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На лечение ковида и других болезней Хабаровский край получит 500 миллионов

На лечение ковида и других болезней Хабаровский край получит 500 миллионов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хабаровский край из федерального бюджета получит свыше полумиллиарда рублей на развитие медпомощи. В частности, средства будут направлены на лечение пациентов с коронавирусом. Об этом глава региона Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.

— 518,9 млн рублей получит Хабаровский край дополнительно для лечения жителей региона в рамках ОМС. На эти федеральные средства, в том числе будет обеспечена медицинская помощь заболевшим COVID-19,— рассказал он.

Также, по его словам, из резервного фонда региона выделят средства на приобретение дополнительно 80 тысячи тестов на коронавирус. Преимущественно, их будут отправлять в те уголки края, где наиболее сложно обстоят дела с логистикой.

— Это позволит оперативно выявлять заболевших и начинать их лечение, — добавил губернатор.

Напомним, что с 1 ноября в Хабаровском крае вводится система QR-кодов.

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