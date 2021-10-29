Зомби против вируса: какие фильмы ужасов смотрят хабаровчане. Фото: МегаФон.

Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали сериалы про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.

На повышенное внимание к фильмам ужасов у хабаровчан могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи c новой волной коронавируса в России. Ведь, по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов, связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство жителей Хабаровского края охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ» (0+), в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.

При выборе сериалов этого жанра хабаровчане единодушны. Треть онлайн-зрителей отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние». Вторая по популярности - история про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается, а верхние строчки рейтинга заняли мистический «Голем. Начало», слэшер «Поворот не туда: Наследие» и подводный хоррор «Синяя бездна 2».

В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 400 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Хабаровского края:

Топ-7 хорроров

• «Голем: Начало» (18+)

• «Поворот не туда: Наследие » (18+)

• «Синяя бездна 2» (16+)

• «Брешь» (18+)

• «Проклятие Спящей красавицы» (16+)

• «Страшные истории для рассказа в темноте» (16+)

• «Джунгли» (18+)

Топ-7 сериалов в категории ужасы

• «Противостояние» (18+)*

• «Ходячие мертвецы» (18+)

• «Чепелуэйт» (18+)*

• «Хелстром» (18+)

• «Страна Лавкрафта» (18+)*

• «30 сребреников» (18+)*

• «Сумеречная зона» (18+)*

* Доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ