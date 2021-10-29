Угонщиков из Хабаровска будут судить за изнасилование и убийство: поиск преступников длился более 20 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске в скором времени предстанут перед судом мужчины, на счету которых угон автомобиля, убийство и изнасилование. Найти подозреваемых удалось спустя 20 лет поисков, сообщили в СУСК Хабаровского края и ЕАО.

Громкое преступление произошло 28 апреля 1997 года. Как полагают следователи, тогда еще двое 25-летних парней сильно перебрали со спиртным и решили угнать машину с одной из местных строек. Они были уверены: ключ от авто найдут в сторожке на территории. Молодые люди вломились туда и столкнулись с охранником. Вместе с ним была женщина.

— Один из злоумышленников изнасиловал женщину, после чего соучастники нанесли охраннику множественные удары по телу и голове, вследствие чего он погиб на месте. Далее мужчины угнали автомобиль и осуществляли на нем движение вплоть до попадания в дорожно-транспортное происшествие, после чего скрылись, — рассказали в пресс-службе следственного ведомства.

Там отметили, что долгие годы найти подозреваемых не удавалось. Выяснилось, что один из мужчин за это время сменил фамилию и отбывал наказание в виде лишения свободы.

— В 2021 году по уголовному делу проведен ряд следственных действий, результаты которых позволили предъявить мужчинам обвинение в совершении преступлений. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу, — добавили в краевом следкоме.

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