В Хабаровске, как и в 47 регионах России, вводят систему QR-кодов

Во избежание распространения коронавируса нового типа в России с января 2021 года проводится массовая вакцинация Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске, как и в большинстве субъектов России, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 планируют ввести систему QR-кодов. Такую же практику распространят еще на 47 субъектов РФ. QR-код станет обязательным для посещения учреждений культуры, социального обслуживания, туристических объектов или торговых центров. Какие именно коды и в каких случаях требуются - можно узнать на портале стопкоронавирус.рф. Эти данные собраны и подготовлены сетью Центров управления регионами, курируемой «Диалогом».

- Меры, принимаемые губернаторами, могут отличаться в зависимости от регионов. Для того чтобы любой житель мог разобраться, какие именно ограничения и на какой срок утверждены органами власти и введены в его городе, мы собрали максимально полную информацию и представили ее на сайте стопкоронавирус.рф, - прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Он добавил, что сейчас в обществе наблюдается повышенный запрос на информацию об ограничениях и о процедуре получения QR-кодов.

- Неслучайно регионы внедряют QR-коды. И тут важно, чтобы справки о перенесенной болезни, сделанном ПЦР-тесте или сертификаты прививок были настоящими. Проверить QR-код помогает приложение «Госуслуги. Стопкоронавирус», - отметил заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, где будут действовать QR-коды в Хабаровске и как их получить. Согласно последним данным, в Хабаровском крае коронавирус подтвердился еще у 389 человек.