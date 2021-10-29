В Хабаровске подросток на мопеде сбил пешехода: женщина в реанимации
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске подросток на мопеде сбил пешехода. Женщина получила серьезнейшие травмы и сейчас находится в реанимации. О произошедшем сообщили в ГИБДД города.
Там отметили, что авария произошла 28 октября около трех часов дня во дворе дома №155 на улице Запарина.
Судя по всему, 15-летний парень сильно разогнался и потерял управление над мопедом. По роковой случайности, на пути двухколесного транспорта оказалась женщина.
- У пострадавшей ушибы мягких тканей головы, тупая травма живота, возможно, разрыв внутренних органов. Она была госпитализирована в нейрохирургическое отделение больницы и позже переведена в реанимацию, - рассказали в пресс-службе городского дорожного ведомства.
Теперь полицейские будут разбираться с родителями малолетнего мопедиста. Транспорт отправлен на спецстоянку.
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