Выплаты на первого ребенка в Хабаровске 2022: сколько положено и как оформить Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Со следующего года в Хабаровском крае почти на три тысячи рублей возрастет размер единовременной выплаты при рождении первого ребенка. Ее сумма составит 35 598 рублей, сообщили в правительстве региона.

В министерстве социальной защиты в свою очередь напомнили, что за получением денег молодым родителям нужно будет обратиться в течение одного года со дня рождения ребенка.

Подрастет по сумме и ежемесячное пособие, которое назначается при рождении первенца. Оно выплачивается в случаях если среднедушевой доход семьи не превышает 32 492 рубля.

- Мера поддержки оказывается, пока ребенку не исполнится три года. Со следующего года право на ежемесячную выплату будут иметь семьи, в которых среднедушевой доход семьи будет менее 36 778 рублей, размер выплаты составит 17 799 рублей, - отметили в пресс-службе правительства.

Это далеко не все выплаты, которые могут получить родители малышей.

Так, например, всем выплачивается единовременное пособие. Оно составляет от 22 663,58 рубля до 30 218,11 рубля в зависимости от места жительства семьи.

Безработным и студентам-очникам, ставшим родителями, дополнительно назначается ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере от 8 499,42 рубля до 11 332,56 рубля. Размер выплаты зависит от места жительства.

В случае если доход на одного члена семьи не превышает 16 222 рублей, предоставляется пособие на ребенка в размере от 420,68 рубля до 1 869,67 рубля в зависимости от места жительства и категории семьи. Оно выплачивается до шестнадцатилетия ребенка и продлевается еще на два года, если ребенок - инвалид или обучается в общеобразовательной организации.

Чтобы получить поддержку от государства, мамы и папы могут обращаться за ней в центр соцподдержки населения по месту жительства, МФЦ либо заполнить заявление на uslugi27.ru.

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