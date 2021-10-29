Экс-чиновника из Хабаровска отправят под суд за покупку люксовых внедорожников по баснословной цене Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске бывшему замначальника управления лесами правительства региона предстоит в ближайшее время оказаться на скамье подсудимых. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за которого из бюджета утекло свыше 10 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре региона.

- По версии следствия, в 2020 году по распоряжению обвиняемого контрактной службой управления лесами организована закупка и приобретены пять внедорожников по завышенной стоимости. Цена за единицу техники превысила шесть миллионов рублей, тогда как ранее управлением закуплены аналогичные внедорожники у другого поставщика по цене 3,9 миллиона, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ни на одном из допросов бывший чиновник вину свою так и не признал. Уголовное дело в отношение него будет рассмотрено в Центральном районном суде Хабаровска.

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