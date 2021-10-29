Жить или летать: новостройки в Хабаровске не подходят под требования от Росавиации. Фото: Сайт компании "УИП"
Дольщики ЖК «Восточный парк» в Хабаровске в ожидании затаили дыхание: они ждут решения от Росавиации по тому, смогут ли заехать в свои новые квартиры. Проблема в том, что в 2019 году было начато строительство их домов, а спустя год Росавиация утвердила указ, по которому на приаэродромной территории не может быть высоток.
Теперь дома уже построены, а люди туда заехать не могут. В мэрии проблему подтвердили и заверили: вопрос решается и делается все возможное.
Обращение по этому вопросу было отправлено полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу. Он поручил Росавиации решить вопрос о корректировке четвертой подзоны. Все бумаги передали на доработку, после которой Росавиация скажет свое окончательное решение по этому вопросу.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;