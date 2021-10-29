Дома компании «Диалог» в Хабаровске достроит новый застройщик

Обманутые дольщики получат свои квартиры Фото: @degtyarev_info

Строительство трех домов компании «Диалог» завершится в Хабаровске. Обманутые дольщики получат свои квартиры.

Арбитражным судом назначен застройщик. Им станет фонд Хабаровского края по защите прав граждан - участников долевого строительства. Об этом губернатор края сообщил в своем аккаунте Instagram.

- Нам удалось договориться о выделении финансирования из федерального фонда защиты прав обманутых дольщиков. Сумма - 1,78 миллиарда рублей. Еще 285 миллионов выделяем из бюджета региона, - пояснил глава региона Михаил Дегтярев в своем аккаунте в соцсетях.

Далее планируется оформить переход прав на земельные участки и объекты в краевой фонд, а также скорректировать проектно-сметную документацию. Эти задачи планируется выполнить до середины января 2022 года.

Напомним, изначально планировалось сдать дома на Салтыкова-Щедрина еще в ноябре 2017 года, а на улице Кавказской - в ноябре 2016 года. От незаконной деятельности застройщика пострадали 902 человека.