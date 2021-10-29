В Хабаровске на выходных изменится график движения трамваев

МУП «ГЭТ» отремонтирует трамвайные пути в районе остановки «Гупровский городок» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске изменятся график движения и пути следования трамвайных маршрутов. Как сообщили в пресс-службе администрации края, 30 и 31 октября МУП «ГЭТ» будут ремонтировать трамвайные пути в районе остановки «Гупровский городок».

30 октября с 21:00 до 6:00 следующего дня изменится маршрут трамвая №1. Транспорт будет следовать от Химфармзавода до Индустриально-экономического колледжа.

Изменения коснулись и трамвая №2. Он будет передвигаться по маршруту от Картонно-рубероидного завода до Индустриально-экономического колледжа.

Кроме этого, изменится график движения трамвая №5. В последний рейс 30 октября от железнодорожного вокзала он отправится в 19:55. Конечной остановкой будет «Школа № 38». Время отправления от остановочного пункта «Поселок Кирова» – 19:44. А 31 октября от этой же остановки пятый трамвай начнет ходить с 07:04.

- Дополнительную информацию о работе городских маршрутов пассажиры могут получить у диспетчера МБУ Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45-00-56, - пояснили в краевой администрации.