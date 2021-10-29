В Хабаровском крае пострадавшим в ДТП потребовалась помощь спасателей

На место аварии выезжала спасательная бригада из шести человек Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В селе Ракитном столкнулись два автомобиля. Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, водителям обеих машин и одному из пассажиров потребовалась помощь спасателей. На место аварии выезжала спасательная бригада из шести человек.

- Автомобили Toyota Sprinter и Toyota Ipsum столкнулись на трассе между Хабаровском и Ракитным. Водителя первой машины спасателям пришлось деблокировать с использованием гидравлического инструмента. Автолюбителю наложили шины и воротник. Его пассажиру потребовалась повязка на голову, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Водитель Toyota Ipsum, по предварительным данным, получил ушиб грудной клетки. Всех пострадавших с места происшествия увезла машина скорой помощи.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.