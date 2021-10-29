В Хабаровске обсудили развитие спорткомплекса «Хехцир» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске обсудили развитие спортивно-туристического комплекса «Хехцир». В обсуждении приняли участие АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края», а также компания «Новый проект», которая занимается анализом исследования территории комплекса.

По подготовленному проекту на территории СТК «Хехцир» предлагается создать горнолыжный и биатлонный комплексы, лыжные, снегоходные, велосипедные трассы, пешеходные маршруты разных уровней сложности. Планируется размещение рекреационных и интерактивных точек, включая зону истории Хехцира и зону для занятий спортом маломобильных групп граждан.

- 23% населения края - дети. Это мы учли при создании концепции СТК «Хехцир». Мы хотим создать не стандартный горнолыжный курорт, а круглогодичный спортивно-туристический комплекс, где можно было бы отдохнуть всей семьей, - рассказал Андрей Дымченко, директор Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края.

Перед созданием проекта проводилось анкетирование двух тысяч жителей края об активном и комфортном отдыхе на природе. По итогам анкетирования стало ясно, что хабаровчане хотят видеть в «Хехцире» скалолазание, катание на катке, занятия в веревочном парке. Также, по мнению жителей края, на территории комплекса нужно построить гостиничный комплекс, бассейн, баню и сауну, создать сноу-парк, катки и смотровые площадки. Кроме этого, хабаровчане считают необходимым появление автобусного сообщения из Хабаровска до комплекса и на самой территории между разными зонами «Хехцира».

Как пояснили в пресс-службе правительства края, идеями уже заинтересовались инвесторы. Сами жители Хабаровского края тоже с нетерпением ждут реализации проекта. По первым приблизительным оценкам, хабаровчане готовы тратить в «Хехцире» от 1 до 5 тысяч рублей за одно посещение.

- Одновременно с разработкой концепции необходимо сосредоточить усилия на решении вопросов электро-, водо-, газо- и теплоснабжения комплекса. Этим вопросом уже сейчас занимаются соответствующие организации, - рассказали в пресс-службе правительства края.