Пробки в Хабаровске: вечер последнего буднего дня омрачили пробки

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на 8 баллов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перед тем как начать свои долгожданные выходные, хабаровчане вынуждены пройти испытание дорожными пробками. В последний будний день ситуация на дорогах не изменилась. В час пик хабаровчане стоят на тех же улицах, что и всегда.

Большая пробка образовалась в сторону улицы Павла Морозова. Затор начинается заранее: машины стоят по Пионерской и Шевчука.

Тяжелая дорожная ситуация традиционно на Волочаевской. Там пробка начинается от пересечения с улицей Ленина и продолжается до развязки с Краснореченской. На этой же улице заканчивается пробка по Калараша, где также вынуждены стоять хабаровчане, которые добираются домой.

Столпотворение машин образовалось и от питомника имени Шуранова по улице Запарина. Пробка заканчивается на пересечении с Ленина, которая тоже стоит. Здесь затор начинается от поворота с Волочаевской до пересечения с Калинина.