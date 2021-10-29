Хабаровский «Амур» в очередной раз разгромил финский «Йокерит»

ХК «Амур» победил команду «Йокерит» из Хельсинки Фото: официальный сайт ХК «Амур»

Хабаровские «тигры» в очередной раз обыграли финнов на своем льду. ХК «Амур» победил команду «Йокерит» из Хельсинки по буллитам со счетом 2:1.

В пресс-службе ХК «Амур» напомнили, что предыдущий матч с «Йокеритом» в Хабаровске завершился со счетом 4:1, такой же счет был зафиксирован и годом ранее. «Тигры» гордятся победой.

- Первый период закончился со счетом 0:0. Во втором периоде голевой бросок совершил игрок ХК «Амур» Бутузов. В третьем периоде «Йокерит» сравнял счет. Потом в серии послематчевых бросков Аликин отразил три попытки финнов забить шайбу, а Томашек, Ленц и Николишин поставили точку в матче, - сообщили в пресс-службе ХК «Амур».

Следующая игра «тигров» состоится 30 октября. Соперником хабаровских хоккеистов станет казахстанский «Барыс».