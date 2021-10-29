В Хабаровске почтили память жертв политических репрессий

Цветы к мемориалу возложили на Центральном кладбище Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске память жертв политических репрессий почтили на Центральном кладбище возложением цветов к мемориалу.

День памяти жертв политических репрессий учрежден в 1991 году и отмечается ежегодно 30 октября. В краевой столице традиционно возложение и литургия прошла у стены Памяти, на которую нанесены имена безвинно осужденных и расстрелянных соотечественников.

В возложении цветов поучаствовали и.о. заместителя мэра по социальным вопросам Марина Стоякина, заместитель председателя Хабаровской городской думы Юрий Ягодин, митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий, представители правительства Хабаровского края, ветераны и руководители общественных организаций.

- Сейчас в регионе проживает около 3,5 тысяч жертв политических репрессий. Правовую помощь этой категории оказывает краевое общество «Мемориал». Также, представители «Мемориала» занимаются реализацией прав и льгот для жертв политических репрессий, изучают информацию о судьбах людей, помогают найти связи и восстанавливают историческую память, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.