Спортсмены ХК «Амур» и ФК «СКА-Хабаровск» поучаствовали в переписи в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Всероссийская перепись населения в самом разгаре в Хабаровском крае. Ежедневно к мероприятиям подключается все больше людей. Например, несмотря на плотный тренировочный график, сегодня перепись прошли представители ХК «Амур» и ФК «СКА-Хабаровск», сообщает пресс-служба правительство Хабаровского края. Одним из участников переписи в формате онлайн стал главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран.

- Я прошел перепись через Госуслуги. Очень удобно, доступно и быстро – на все вопросы у меня ушло около 5-10 минут. Я считаю, что к этому вопросу нужно всем подойти ответственно. Перепись – это нужное и серьезное мероприятие. Присоединяйтесь к переписи, - сказал Сергей Юран.

К игрокам ХК «Амур» пришло сразу несколько переписчиков. По мнению главного тренера ХК «Амур», удобство переписи в этом году в использовании планшетов. Напомни, ранее переписчики записывали все ответы на бумагу.

- Я уже не в первый раз принимать участие в переписи. Заметил, что появилось больше вопросов, касающихся жилплощади. Но отвечать на них несложно. Думаю, это должен сделать каждый житель города и региона. Порадовало, что переписчики смогли приехать к нам. Конечно, можно пройти опрос на Госуслугах, но мне комфортнее просто ответить на вопросы, - отметил Михаил Кравец, главный тренер ХК «Амур».

Напоминаем, что Всероссийская перепись населения продлится до 8 ноября, в случаях прохождения на сайте Госуслуги, и до 15 ноября дать ответы можно лично переписчику или в специальном переписном участке в МФЦ. Их адреса указаны на сайте Хабаровскстата. Вопросы можно задать на «горячей линии» - 47-04-40.

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