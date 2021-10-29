В Хабаровском крае господдержкой воспользовались 500 семей

Сумма господдержки составила около 600 миллионов рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске 491 молодая семья получила сертификат на право социальной выплаты в рамках двух программ. Сумма господдержки составила около 600 миллионов рублей.

- В регионе действуют две программы – краевая и федеральная. Для первой программы из бюджета региона выделено 167,5 миллионов рублей. На эти деньги 101 семья сможет приобрести новое жилье в в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре или Хабаровском районе. Там наиболее активно развивается жилищное строительство, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Вторая программа господдержки финансируется из федерального, краевого и муниципального бюджетов. При участии в этой программе, жители Хабаровского края могут приобрести не только новое жилье, но и жилплощадь на вторичном рынке. Кроме этого, появилась возможность погасить ипотечный кредит в том случае, если молодая семья за время участия в программе приобрела жилье самостоятельно.

- В 2022 году краевая поддержка молодым семьям увеличится до 200 миллионов рублей. Деньги можно использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке, - пояснила Ольга Чичаева, начальник отдела предоставления государственной поддержки гражданам министерства строительства края.

Получить господдержку могут молодые семьи, где возраст обоих супругов составляет не более 35 лет. Также, муж и жена должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.