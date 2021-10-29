Оскорбляли из-за национальности: в Хабаровске пьяные пассажиры напали на кондуктора автобуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже не в первый раз на маршруте №25 в Хабаровске возникают конфликтные ситуации. Буквально в сентябре из автобуса №25 выгнали всех пассажиров, чтобы совершить намаз. В этот раз происшествие обернулось против работников автобуса. Пьяные пассажиры устроили драку с кондуктором и водителем.

По словам очевидцев, конфликт произошел в районе остановки «19 школа» около половины девятого вечера. Трое мужчин сначала отказались платить за проезд, а затем и вовсе набросились на невинного кондуктора, которым оказался молодой мигрант. На защиту товарища бросился и водитель автобуса. Но отбиться от пьяных хабаровчан ему не удалось.

Вытащить разбушевавшихся пассажиров пытались все люди, находящиеся в автобусе. Едва буйных мужчин выставили за дверь, как они принялись бить автобус и пытаться проникнуть в него. На такое поведение одна из пассажирок вызвала полицию и сообщила об этом нападавшим. Кинув в сторону всех пассажиров автобуса угрозы, мужчины ушли.

По одной из версий, драка началась из-за отказа мужчин платить за проезд. Однако в компании перевозчика утверждают, что пьяные пассажиры оскорбляли кондуктора из-за его национальности.

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